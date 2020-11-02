Федерация бокса России отреагировала на пьяную драку с участием чемпиона Европы

В Федерации бокса России отреагировали на драку чемпиона Европы-2013 Никиты Иванова с коллегой Бассиром Мирсиябовым. Об этом сообщается на сайте организации.

В федерации осудили применение силы за пределами ринга и отметили, что проверят появившуюся информацию. Кроме того, в организации подчеркнули, что Иванов на данный момент не является членом сборной России. Также федерация выразила готовность оказать «всяческую поддержку» пострадавшему.

Об инциденте стало известно 2 ноября. Драка произошла за несколько дней до этого, когда спортсмены возвращались с соревнований в Ульяновске. 34-летний Иванов, будучи нетрезвым, повздорил с коллегой, нанес ему несколько ударов и отправил оппонента в кому.

В результате Мирсиябова поместили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, за его жизнь борются врачи. В свою очередь Иванов был задержан сотрудниками полиции.