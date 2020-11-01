Тренер Гассиева прокомментировал реванш боксера с Усиком

Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, прокомментировал возможный реванш россиянина с украинцем Александром Усиком в тяжелом весе. Его слова приводит ТАСС.

«Много раз прокручивал этот бой. В тяжелом весе он вызовет еще больший интерес, если они дойдут до этого, как сделали в первом тяжелом весе», — заявил Сланов.

Ранее 1 ноября Усик одержал победу над британцем Дереком Чисорой единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113) и защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. В этот же день Гассиев победил албанца Нури Сефери нокаутом.

33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету теперь 18 побед и ни одного поражения. В активе 27-летнего Гассиева, владевшего титулами чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 27 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Бой между Гассиевым и Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году завершился победой украинского спортсмена.