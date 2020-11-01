Усик победил 116-килограммового британца Чисору

Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору в главном бое вечера, который прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113) и защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе.

При этом по итогам взвешивания за день до боя Усик оказался легче соперника более чем на 17 килограммов. Вес украинца составил 98,5 килограмма, Чисоры — 115,9 килограмма.

33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Эта победа стала для него 18-й в карьере, за которую украинец ни разу не проиграл. В активе 36-летнего Чисоры 42 боя и 32 победы.

Ранее 1 ноября российский боксер Мурат Гассиев победил албанца Нури Сефери нокаутом в главном бою в рамках вечера бокса в Сочи. Для 27-летнего Гассиева, владевшего титулами чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), бой стал дебютным в рамках супертяжелой весовой категории.