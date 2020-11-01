Гассиев победил нокаутом в первом раунде в дебютном бою в супертяжелом весе

Российский боксер Мурат Гассиев победил албанца Нури Сефери нокаутом в главном бою в рамках вечера бокса в Сочи. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Поединок прошел в субботу, 31 октября, и завершился в первом раунде. Россиянин провел акцентированную атаку, в ходе которой нанес сопернику несколько ударов. 43-летний представитель Албании оказался на настиле ринга, смог самостоятельно подняться, но судьи запретили ему продолжать бой, зафиксировав технический нокаут.

Для 27-летнего Гассиева, владевшего титулами чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), бой стал дебютным в рамках супертяжелой весовой категории. Всего в его активе 27 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Сефери провел 51-й бой в карьере. Поражение стало для него десятым при 41-й победе.