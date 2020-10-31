Боксер порвал губу сопернику апперкотом и победил

Мексиканский боксер-профессионал Хайме Мунгия нанес поражение багамцу Туреано Джонсону. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте DAZN Boxing.

В шестом раунде Мунгие удался апперкот. Попадание вызвало разрыв губы Джонсона, и рефери принял решение завершить схватку. Мексиканцу была присуждена победа техническим нокаутом.

Мунгия довел количество побед до 36. 29 из них мексиканец добыл нокаутом.

Аналогичной травмой завершился поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между тяжеловесами Жаирзиньо Розенструйком и Алистаром Оверимом. Последний проиграл нокаутом, а решающий удар вызвал глубокое рассечение на губе.