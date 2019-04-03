Бывший чемпион UFC показал рассеченное надвое веко после удара россиянина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эдди Альварес прокомментировал поражение от россиянина Тимофея Настюхина на турнире One Championship: A New Era и поделился фото поврежденного глаза. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсмена.

«Этот удар мгновенно ослепил меня и рассек веко пополам. Было ощущение, что глаз разорвался изнутри, и я сразу почувствовал боль», — написал 35-летний Альварес.

Фото опубликовано @ealvarezfight

Бой между Настюхиным и Альваресом состоялся в рамках Гран-при One Championship в легком весе. Поединок завершился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.

Альварес, дебютировавший в One Championship, потерпел седьмое поражение в карьере. В его активе 29 побед. Американец — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Для Настюхина победа стала 13-й в карьере. 29-летний россиянин потерпел четыре поражения по правилам MMA.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!