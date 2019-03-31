Появилось видео победы россиянина над бывшим чемпионом UFC

В сети появилось видео победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Тимофея Настюхина над американцем Эдди Альваресом в четвертьфинале Гран-при легковесов One Championship. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.
За минуту до конца первого раунда Настюхин ударом отбросил соперника к сетке, а следующим попаданием заставил Альвареса упасть. Россиянин продолжил добивать оппонента, вынудив рефери остановить поединок.
Альварес — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Bellator. Бой против Настюхина стал для него дебютным в One Championship.
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