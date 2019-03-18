Российский боец ММА сломал ногу в первом раунде и продержался весь поединок

Российский боец смешанного стиля (ММА) Марат Балаев простоял четыре раунда со сломанной ногой во время поединка против Салмана Жамалдаева на турнире ACA 93. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Балаев получил повреждение на 40-й секунде первого раунда, однако сумел продолжить бой. После окончания поединка он прошел медицинское обследование, по результатам которого выяснилось, что спортсмен получил перелом левой ноги со смещением.

Бой был титульным. Победу судейским решением одержал Жамалдаев.

43-летний Балаев известен под прозвищем Мотиватор. В 27-летнем возрасте он сел в тюрьму за ограбления квартир. За решеткой спортсмен провел 10 лет, после чего вышел и продолжил заниматься вольной борьбой. В 40 лет Балаев стал чемпионом организации ACA в полулегком весе.

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