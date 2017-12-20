Боец MMA стал добивать потерявшего сознание соперника после нокаута

Боец смешанного стиля (ММА) отправил соперника в нокаут, однако вместо того, чтобы праздновать победу, продолжил бороться дальше. Видео случившегося появилось в Youtube-аккаунте Top place.

Инцидент произошел на турнире смешанных единоборств в США. Когда побеждающий спортсмен в порыве эмоций решил добить оппонента, судья попытался остановить его. Однако боец оттолкнул рефери и стал добивать потерявшего сознание соперника.

В июле 2017 года боец ММА Доншэй Уайт умер из-за травм, полученных во время боя. Спортсмен пропустил серию ударов, потерял сознание и скончался по дороге в больницу.

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