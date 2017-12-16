Макгрегор послал рестлинг и захотел вернуться в MMA

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор рассказал о дальнейших профессиональных планах. Об этом сообщает TMZ.

«Посмотрим, что будет дальше. Я хочу, чтобы мой следующий бой был настоящей битвой. Настоящей дракой. А настоящие драки у нас где? Да, следующий мой бой будет по правилам смешанных единоборств», — заявил спортсмен.

На вопрос об участии в мероприятии компании World Wrestling Entertainment (WWE) Макгрегор ответил отрицательно. «Принять участие в рестлинг-шоу WWE? Да пошли они, это WWE», — отметил ирландец.

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В августе 2017-го боец проиграл Флойду Мэйуэзеру в боксерском поединке. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Последний свой бой по правилам ММА 29-летний cпортсмен провел в ноября 2016 года, досрочно победив американца Эдди Альвареса. Всего в активе ирландца 21 победа и три поражения в 24 боях. Макгрегор — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

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