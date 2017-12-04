В сети усомнились в уровне интеллекта читающего перевернутую газету Макгрегора

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор выложил фотографию, на которой он держит перевернутую газету. Фото появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.

Это рассмешило пользователей соцсети, многие предположили, что ирландец не умеет читать.

Don't read the paper. MAKE THE PAPER. A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Dec 3, 2017 at 1:23pm PST

Некоторые предложили бойцу перевернуть газету, другие — выучить алфавит. Юзеры раскритиковали Макгрегора, назвав его фраером, тупицей и шимпанзе.

11 ноября Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери. Инцидент произошел на турнире Bellator 187 в Дублине. Ирландец приехал на соревнования в качестве зрителя. Спортсмен прервал карьеру в ММА ради боя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Всего в активе 29-летнего бойца 21 победа в 24 боях и три поражения.