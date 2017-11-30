Макгрегор бросил вызов угрожающей его жизни мафии

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор бросил вызов угрожающим его жизни мафиози. Слова спортсмена приводит The Independent.

«Придите и возьмите меня», — заявил Макгрегор, отвечая на вопрос журналистов о возможных проблемах с ирландским криминальным кланом Кинаханов.

Ранее 30 ноября криминальный эксперт Пол Уильямс заявил, что бойцу угрожает смертельная опасность из-за драки со связанным с преступной группировкой 50-летним мужчиной. Инцидент произошел в пабе в пригороде Дублина. «Этим людям все равно, кто такой Конор Макгрегор и насколько он силен. Они спустят его в помойную яму», — заявил Уильмс, посоветовав спортсмену покинуть Ирландию в ближайшие 48 часов.

11 ноября Макгрегор ворвался в октагон на турнире Bellator 187 в Дублине и набросился на рефери. Сам ирландец приехал на соревнования в качестве зрителя. Он прервал свою карьеру в ММА ради боя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Всего в активе 29-летнего бойца 21 победа в 24 боях и три поражения.

Клан Кинаханов — одна из крупнейших преступных группировок Ирландии. ОПГ занимается торговлей наркотиками и оружием.