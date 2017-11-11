Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери

Действующий чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор в качестве зрителя посетил турнир Bellator 187, который проходит с 10 на 11 ноября в Дублине, сообщает The Independent.

Ирландец ворвался в октагон, чтобы поздравить своего соотечественника Чарли Уорда с победой, но столкнулся с сопротивлением рефери, который начал растаскивать обнимающихся спортсменов. Разозлившийся Макгрегор несколько раз пихнул судью, после чего его окружили другие рефери и секьюрити.

Уорд в конце первого раунда нокаутировал другого ирландца Джона Редмонда.