Макгрегор выдвинул условия для продолжения карьеры в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор готов вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) при условии, что его сделают совладельцем организации. Об этом он сообщил MMAjunkie.

«Я был промоутером при организации боксерского боя с Флойдом Мэйуэзером. Мы ведем переговоры. Я не выйду в октагон снова до тех пор, пока не буду совладельцем всего этого», — заявил Макгрегор.

1 ноября ирландец вызвал Мэйуэзера на бой по правилам ММА. В августе 2017 года он провел поединок с американцем по правилам бокса и проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

В августе президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что проведет переговоры с ирландцем о продаже ему части акций компании. Он добавил, что это, возможно, единственный способ удержать спортсмена в промоушене.

Макгрегор является действующим чемпионом UFC в легком весе. Боец провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержал 21 победу и потерпел три поражения.