Боксер умер после первого нокаута в карьере

24-летний боксер из Сальвадора Франсиско Руис умер после поражения нокаутом в бою с соотечественником Рикардо Кортесом. Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA) состоялся 18 ноября в Сан-Сальвадоре. В восьмом раунде Кортес нокаутировал Руиса, тот упал и сильно ударился головой. Он был доставлен в местный госпиталь. Через несколько дней врачи констатировали смерть головного мозга, и семья спортсмена решила отключить его от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

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WBA возьмет на себя расходы по организации похорон спортсмена и окажет финансовую помощь его семье.

Боксер проводил свой первый восьмираундовый поединок в карьере. До этого Руис одержал три победы в трех боях по четыре раунда.

В октябре 20-летний филиппинский боксер Джеффри Кларо внезапно потерял сознание на тренировке. Он был доставлен в частную клинику, где впал в кому. Спортсмен умер, не приходя в сознание. Как выяснилось позже, Кларо подделал результаты своей томографии, чтобы заниматься боксом.