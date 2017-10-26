Пораскинули мозгами

Жизнь филиппинского боксера Джеффри Кларо оборвалась всего через четыре дня после того, как он отметил 20-летие. Спортсмен, к тому времени успевший провести пять боев на профессиональном ринге, внезапно упал в обморок на тренировке, а спустя два дня умер в частной клинике, не приходя в сознание. Как выяснилось, Кларо стал одним из многих боксеров, подделавших результаты томографии мозга, что стоило ему не только карьеры, но и жизни. «Лента.ру» выяснила, как молодые филиппинцы рискуют всем ради ринга.

Сошел на старте

В четырех поединках из пяти проведенных Джеффри Кларо проиграл. Незавидная статистика к 20 годам, особенно если сравнивать с показателями Мэнни Пакьяо — филиппинского идола, из-за которого многие его молодые соотечественники приходят в боксерский зал. К тому же спорт в развивающихся странах — один из немногих путей, ведущих от бедности к жизни в свое удовольствие. Славы и денег у того же Пакьяо больше, чем у любого филиппинца.

Другое дело, что у боксеров из низов нет средств практически ни на что. Кошелек Кларо, которого считали достаточно перспективным спортсменом, несмотря на его рекорд, никогда не был полон. Стремление выбиться в люди на бедных островах заставило его закрыть глаза на проблемы со здоровьем и убедить врачей сделать то же самое.

18 октября молодой боксер работал в зале в городе Мандалуйонг. Шла 45-я секунда второго раунда спарринга, Кларо пропустил, казалось, не самый сильный удар, и отправился в нокдаун. Он с улыбкой на лице предложил закончить раунд, однако бой был остановлен. По словам Лоренцо Росаса, партнера Джеффри, никаких запрещенных ударов он сопернику не нанес. В комментарии порталу rappler.com он заверил, что после тренировочного поединка боксер сначала выглядел нормально, а потом его ноги внезапно затряслись, и он упал. Товарищи отнесли Кларо в кресло, где он вроде бы уснул. В сознание он больше не приходил.

Фото: страница Джеффри Кларо в Facebook

В муниципальном госпитале выяснилось, что ему нужен нейрохирург: томография выявила у него повреждения головного мозга. Джеффри отправили в частную клинику, где он скончался, не выходя из комы. Его семья не успела с ним попрощаться: rappler.com сообщает, что боксер умер за несколько минут до приезда матери, подруги и двухлетней дочери. Все как в настоящей трагедии.

Смерть Кларо — вовсе не случайность, скорее закономерность. Томография, сделанная в Мандалуйонге, показала, что у него было два повреждения мозга. Аналогичное исследование, которое ему проводили 9 сентября, никаких опасностей не выявило, что позволило ему вернуть боксерскую лицензию. А теперь главное: одну из травм боксер получил еще до первой томографии, что магическим образом оказалось незамеченным.

Запоздалое расследование

Еще до смерти Кларо государственная Комиссия по играм и развлечениям (The Games and Amusement Board, GAB) заинтересовалась обстоятельствами кончины боксеров в предыдущие годы. Все они получали серьезные повреждения головы во время боев. Организация провела расследование и выяснила: 150 боксеров в период с 1 января 2016 года подделывали справки о прохождении томографии. У каждого из них были отозваны лицензии. Условием ее возврата стало повторное, на этот раз легальное прохождение исследования.

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150 из 1057 профессиональных боксеров — это примерно седьмая часть. То есть каждый седьмой филиппинский боксер подделал результаты исследования, необходимого для продолжения карьеры. В этом списке был и Кларо, однако свой допуск он сумел спасти.

Справка о результатах томографии от 9 сентября стала для него на тот момент спасительной: уже 19 ноября он должен был провести очередной поединок, и вернуть лицензию ему было необходимо. То ли по ошибке, то ли по договоренности Джеффри сумел сделать справку со штампом «здоров» и продолжить подготовку к бою.

Со временем черный лист сократился до 80 фамилий. Другие боксеры пытались действовать по той же схеме, но пятерым из них не повезло: повторная томография выявила травмы мозга и скопления жидкости.

Причина, по которой боксеры идут на мошенничество, прозаична: им просто не хватает денег на легальное исследование. По словам Абрахама Митры, главы GAB, многие голодные до успеха филиппинцы получали мизерные призовые и не могли себе позволить томографию, которая стоит около 170 долларов. Получается до боли знакомый парадокс: у спортсменов, которые хотят заработать, нет денег даже на процедуры, которые, в свою очередь, необходимы для продолжения карьеры. Замкнутый круг.

Фото: Ahmad Masood / Reuters

В 2012 году Карло Макуинто, проведший девять поединков и не побитый ни разу, умер от травм головы, которые получил в своем последнем поединке. Соотечественник Марк Джозеф Коста дважды отправил Мукуинто в нокдаун, но тот сумел отстоять ничью, а после финального раунда рухнул на пол. Пять дней он провел в коме, на шестой день скончался. Та же участь постигла его коллег в 2005-м и 2008 годах. Меры напрашивались уже давно.

Расскажите Мэнни

GAB признала, что прохождение томографии мозга слишком дорого для молодых спортсменов, поэтому постановила сделать медицинское обследование бесплатным для обладателей лицензий профессионалов. Для претендентов на национальные титулы список процедур не ограничивается томографией: они смогут сдать анализы и сделать рентген. Для счастливчиков, претендующих на мировое господство, предусмотрены дополнительные обследования.

Джеффри Кларо объяснил одному из своих друзей, что первые четыре поединка он проиграл из-за отсутствия нормальных тренировок. Получив возможность заниматься, 20-летний спорсмен забыл обо всем. Теперь, когда он уже похоронен, государство взялось за ему подобных — тех, кто пренебрегает собственным здоровьем или просто не может за него заплатить. Знает ли сенатор Мэнни, как вдохновленные его успехами мальчишки пытаются следовать за своим кумиром, обрекая себя на смерть? И остановят ли их новые правила?