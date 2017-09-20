Умер бывший чемпион мира по боксу «Бешеный бык» Ламотта

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе американец Джейк Ламотта умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила его дочь Кристи на своей странице в Facebook.

Как отметила жена спортсмена, он скончался в больнице во вторник, 19 сентября, из-за осложнений, которые были вызваны пневмонией. Ее слова приводит TMZ. Как пояснил изданию другой член семьи Ламотты, мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако из-за сильного ухудшения состояния боксера его решили отключить.

Джейк Ламотта Фото: Keystone / Getty Images 1 /2

Ламотта начал боксерскую карьеру в 1941 году. Всего за 13 лет он провел 106 боев, в которых одержал 83 победы, потерпел 19 поражений, еще четыре поединка с его участием завершились вничью. В 1949 году Ламотта завоевал чемпионский титул, победив алжирца Марселя Сердана.

Мемуары американца, получившего прозвище «Бешеный бык», легли в основу фильма, главную роль в котором исполнил Роберт Де Ниро. Картина вышла в прокат в 1980 году.