Российский боец нокаутировал бывшего чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин одержал победу над американцем Эдди Альваресом в поединке Гран-при легковесов One Championship. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летний Настюхин победил техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, россиянин вышел в полуфинал Гран-при организации.

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Альварес дебютировал в One Championship. Американский боец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Он становился чемпионом в обеих организациях.

Для Настюхина победа стала 12-й в карьере. Россиянин проигрывал четырежды в поединках MMA. Альварес потерпел шестое поражение в карьере. В активе 35-летнего американца 26 побед.

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