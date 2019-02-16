Российский боец ММА получил удар в пах на 12-й секунде раунда

Бой по правилам ММА в рамках турнира Bellator 215 между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом признан несостоявшимся. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 12-й секунде поединка американский боец предпринял попытку пробить внутренний лоукик, но попал сопернику в пах. Харитонов отказался продолжать бой и покинул октагон на носилках.

По мнению судьи, действия Митриона не содержали умысла.

15 февраля Харитонов заявил, что готов провести поединок с соотечественником Федором Емельяненко. Боец подчеркнул, что ему неинтересно драться с соперником после его поражения американцу Райану Бэйдеру. Однако если тот выиграет следующий бой, то встреча может состояться.

38-летний Харитонов выиграл 28 боев при шести поражениях. На счету 40-летнего Митриона 19 боев, 13 из которых завершились его победой.

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