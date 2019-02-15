Российский боец Харитонов захотел подраться с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов выразил готовность провести поединок с соотечественником Федором Емельяненко. Его слова приводит MMA Fighting.

«Сейчас, после поражения, наверное, драться с ним неинтересно. Но если он продолжит выступления, если выиграет свой следующий бой, то почему нет. Если это будет интересно зрителям и организаторам, я готов», — заявил Харитонов.

Материалы по теме Федорино горе Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды

По мнению бойца, Емельяненко еще рано завершать карьеру. Харитонов отметил, что тот может провести на высоком уровне еще 2-3 года.

15 февраля 38-летний Харитонов встретится с американцем Мэттом Митрионом в главном бою турнира Bellator 215. Емельяненко завершил выступления в Гран-при тяжеловесов промоушена, уступив в финале уроженцу США Райану Бэйдеру.

Емельяненко неоднократно признавался, что предпочитает драться с иностранными бойцами. В его активе 38 побед при шести поражениях. Харитонов выиграл 28 боев при шести поражениях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!