Емельяненко признался в нежелании биться с россиянами

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко признался в своем нежелании участвовать в боях против соотечественников. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Я просил [руководство промоушена Bellator] не ставить меня против россиян. Слава богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином», — заявил Емельяненко.

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Ранее 14 октября Емельяненко пробился в финал Гран-при Bellator за титул чемпиона в тяжелом весе. Россиянин одолел американского бойца Чейла Соннена, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Среди россиян в ростере Bellator есть сразу три подопечных Емельяненко, которые представляют команду Fedor Team — это Вадим Немков, Валентин Молдавский и Кирилл Сидельников. Также в Bellator выступает тяжеловес Сергей Харитонов. Вновь выступить под эгидой организации может и Виталий Минаков, который в последнее время числится в российском промоушене Fight Nighs Global.

В послужном списке 42-летнего Емельяненко 38 побед и пять поражений. Россиянин был чемпионом японской организации Pride с 2003 по 2007 год в тяжелой весовой категории.

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