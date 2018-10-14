Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко прокомментировал победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator за чемпионский титул в тяжелом весе. Слова 42-летнего россиянина приводит Sport24.

«Благодарен богу, что он дал мне сегодня победу. Я счастлив. Бой Бэйдера (Райан Бэйдер, второй финалист турнира тяжеловесов — прим. «Ленты.ру») еще не смотрел. Но в подготовке будет больше уделяться внимания защите от переводов в партер», — заявил Емельяненко. По поводу ухода из спорта 42-летний боец ответил, что решение будет зависеть от его самочувствия.

Ранее 14 октября Емельяненко отправил в нокаут Соннена. Россиянину удалось обеспечить победу в первом раунде. Днем ранее Бэйдер выбил из турнира Мэтта Митриона. Таким образом, за титул чемпиона организации в тяжелом весе поспорят Емельяненко и Бэйдер.

В активе российского бойца после победы над Сонненом 38 побед и всего пять поражений.

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