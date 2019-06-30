Бой по правилам ММА остановили из-за обилия крови в клетке

Главный бой турнира Cage Warriors 106 между шотландцем Россом Хьюстоном и датчанином Николасом Далби был остановлен и признан несостоявшимся из-за обилия крови на канвасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

Далби получил рассечение после удара Хьюстона в первом раунде. Несмотря на повреждение, он сумел перехватить инициативу, сломав сопернику нос во втором раунде. Кровь заливала канвас, бойцы стали поскальзываться. В итоге рефери Марк Годдард принял решение остановить бой.

После окончания поединка соперники вместе забрались на ограждение и приветствовали болельщиков. Далби предложил оппоненту провести реванш на грядущем турнире UFC в Копенгагене.

Хьюстон до сих пор не проигрывал и одержал восемь побед в профессиональной карьере. В активе Далби 17 побед при трех поражениях и одной ничьей.

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