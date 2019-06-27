Бывший чемпион UFC подрался с охранником стриптиз-клуба

TMZSports / YouTube

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американец Би Джей Пенн устроил драку в стриптиз-клубе. Видео появилось на YouTube-канале TMZ.

По информации издания, боец перебрал с алкоголем, и охранники вывели его из клуба. В процессе Пенн начал сопротивляться и устроил драку с одним из сотрудников службы безопасности. Полиция приехала к клубу, когда спортсмен уже скрылся.

Пенн провел в UFC 32 боя, в которых одержал 16 побед, 14 раз проигрывал, еще два поединка завершились вничью. Американец был обладателем чемпионского пояса в легком и полусреднем весе.

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