Гассиеву нашли соперника для дебюта в тяжелом весе

Российский боксер Мурат Гассиев дебютирует в тяжелом весе в поединке против американца Джоуи Давейко. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил промоутер Эдди Хирн.

Гассиев перешел в тяжелый вес в апреле, когда подписал контракт со стриминговой платформой DAZN. Бой против Давейко пройдет 27 июля в Арлингтоне, Техас.

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В последний раз Гассиев выступал в июле 2018-го. Российский боксер уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Гассиев — бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За свою карьеру он одержал 26 побед и потерпел одно поражение.

28-летний Давейко провел 30 поединков. Он одержал 19 побед, потерпел семь поражений. Четыре боя с его участием завершились вничью.

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