Усик поддержал назвавшего Макрона тварью Нурмагомедова

Украинский боксер Александр Усик в Instagram поддержал российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, раскритиковавшего президента Франции Эммануэля Макрона.

Спортсмен поставил лайк посту россиянина в соцсети. В публикации Нурмагомедов подверг жесткой критике высказывания французского лидера.

Ранее 30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, назвав Макрона тварью. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, и прикрепил фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта. Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В настоящий момент украинский боксер выступает в супертяжелом весе.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



