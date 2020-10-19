Мэр Львова рассказал об отвернувшейся от Ломаченко Украине

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал поражение украинского боксера Василия Ломаченко в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По словам политика, украинский спортсмен отвернулся от своей страны, поэтому она отвернулась от него. Он также отметил, что совершенно чужой Украине Лопес стал ей ближе, чем Ломаченко.

Ломаченко в ночь на воскресенье, 18 октября, проиграл Лопесу судейским решением — 114:115. На кону стояли чемпионские пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

7 мая Ломаченко и еще один украинский боксер — Александр Усик — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной этому стали съемки спортсменов в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Ломаченко также рассказывал, что хочет дружить с россиянами.