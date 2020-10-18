Ковалев описал судейство боя Ломаченко словами «липовая американская история»

Российского боксера Сергея Ковалева возмутило поражение украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Его сообщение доступно в Instagram.

Ковалев посчитал, что рефери нечестно присудили победу американцу, и описал судейство боя. «Вот так вот мечты ломают. У Ломаченко были точнее удары. Удары Лопеса приходились на защиту, на перчатки. Вот так творится американская липовая чемпионская история», — заявил россиянин.

Поединок против Теофима Лопеса прошел в американском Лас-Вегасе в воскресенье, 18 октября. Американец победил судейским решением — 115:114. На кону стояли чемпионские пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. Сам Ломаченко также остался недоволен судейством.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Он прервал серию из 12 побед. На любительском уровне украинец завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012) и чемпионата мира (2009, 2011). 23-летний Лопес одержал 16-ю победу при отсутствии поражений.