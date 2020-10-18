Украинцы затравили Ломаченко после поражения в бою за титул чемпиона мира

Украинские пользователи сети затравили соотечественника, боксера Василия Ломаченко после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Негативные комментарии доступны в Instagram спортсмена.

Ломаченко проиграл американцу Теофиму Лопесу судейским решением — 114:115. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. Юзеры напомнили спортсмену о словах в поддержку дружбы между Россией и Украиной.

«Ха-ха, ну что, помогли тебе твои рускомирцы на всю голову православные, сынку?», «Попробуй уехать к Ракицкому и Усика с собой забери, тогда, может, что и выйдет», «Позорный проигрыш. Русский мир не помог?», «Ну что, сынок, помогли тебе твои москали?» — писали они.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Он прервал серию из 12 побед. На любительском уровне украинец завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012) и чемпионата мира (2009, 2011). 23-летний Лопес одержал 16-ю победу при отсутствии поражений.

7 мая Ломаченко и еще один украинский боксер — Александр Усик — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной этому стали съемки спортсменов в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Ломаченко также заявлял, что хочет дружить с россиянами.

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