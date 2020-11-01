Проигравший Усику британец обесценил победу украинца

Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал поражение в поединке против украинца Александра Усика. Его слова приводит BoxingScene.

Чисора рассказал о разочаровании боем, и посчитал, что именно он должен был одержать победу. «Я задавал темп боя. Я отдал ему пару раундов, но судьи увидели это иначе. Я не думаю, что Усик сможет покорить тяжелый вес. Тут нужно драться, а не боксировать», — обесценил победу соперника спортсмен.

Ранее 1 октября Усик победил Чисору единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113) и защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. Бой прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Эта победа стала для него 18-й в карьере, за которую украинец ни разу не проиграл. В активе 36-летнего Чисоры 42 боя и 32 победы.