Не поделили дверь: чемпион Европы по боксу устроил стрельбу в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека

Стрельбу в московском ресторане устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов

В ресторане Paulaner Brauhaus в центре Москвы, на Шлюзовой набережной, произошла стрельба. Огонь открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов после конфликта с посетителями. Как утверждают очевидцы, нетрезвый спортсмен не смог поделить дверь с одним из гостей заведения, а когда охранники начали разнимать дерущихся, открыл огонь из травматического оружия.

Нападавший — 37-летний мастер спорта международного класса, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы. Ранее он уже привлекался к ответственности за драку с другим боксером, после которой тот попал в больницу в тяжелом состоянии.

Никиту Иванова задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В результате стрельбы пострадали четыре человека, все они были госпитализированы с различными травмами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стрельба началась после того, как два пьяных мужчины не смогли разойтись в проходе

Как сообщает Telegram-канал Shot, стрельба в ресторане началась после того, как два пьяных посетителя не смогли нормально разойтись в проходе.

По словам очевидцев, мужчины не поделили дверь, завязалась потасовка. Дерущихся стали разнимать охранники, тогда боксер напал и на них. Агрессора повалили на пол, после чего он открыл огонь из травматического пистолета.

Иванова скрутили, отобрали оружие и вызвали полицию. Отмечается, что во время стрельбы пострадали два посетителя заведения и два охранника. Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадавшие попали в больницу.

Злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями прокуратура Москвы

Принятие процессуальных решений по факту происшествия, в том числе вопрос о возбуждении уголовного дела, находится на контроле ведомства.

После стрельбы боксер сбежал, но был задержан правоохранителями

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавший успел ранить четырех человек, прежде чем у него отняли оружие. После этого Иванов сбежал, но был задержан правоохранителями.

Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся. Принятыми мерам по горячим следам он задержан сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии Ирина Волк официальный представитель МВД России

Спортсмена доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Одному из пострадавших после драки со стрельбой требуется операция

Один из пострадавших в драке с боксером, 21-летний студент геологического факультета МГУ Олег Гусаревич, рассказал Telegram-каналу Mash, что после инцидента ему требуется операция.

По словам молодого человека, Иванов подошел к компании посетителей, стоявших на улице, «по-хамски положил руку на плечо» и завел беседу. На вежливую просьбу убрать руку спортсмен ответил агрессией.

Гусаревич добавил, что никогда не занимался боевыми искусствами, но смог нанести в ответ пару ударов. Сейчас он плохо себя чувствует, врачи говорят о необходимости операции. У пострадавшего сломан нос, произошло смещение лицевой кости, травмированы пальцы на руке и почка. Студент планирует писать заявление на обидчика.

Открывший огонь боксер уже привлекался к ответственности за драку

В 2020 году Никита Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил другого боксера Бассира Мирсиябова в поезде. Когда спортсмены возвращались с соревнований в Ульяновске. 34-летний чемпион повздорил с коллегой, нанес ему несколько ударов и отправил оппонента в кому.

В результате Мирсиябова поместили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Иванов был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, в 2021 году боксер привлекался к административной ответственности. Он находился в общественном транспорте без перчаток в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, за что получил от контролера штраф в размере пяти тысяч рублей.

Иванов обжаловал его в Басманном суде Москвы, судья смягчил ответственность правонарушителя и сократил взыскание до четырех тысяч рублей.

Федерация бокса России пообещала разобраться в ситуации

Федерация бокса России пообещала разобраться в ситуации с задержание Никиты Иванова. Об этом заявила ее генеральный секретарь Татьяна Кириенко, передает ТАСС.

Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации Татьяна Кириенко генеральный секретарь Федерации бокса России

В 2020 году в Федерации бокса отреагировали на драку чемпиона Европы-2013 Никиты Иванова с коллегой Бассиром Мирсиябовым. Там осудили применение силы за пределами ринга и отметили, что проверят появившуюся информацию. Кроме того, в организации подчеркнули, что Иванов на тот момент не являлся членом сборной России. Также организация выразила готовность оказать «всяческую поддержку» пострадавшему.