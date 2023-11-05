Устроившим стрельбу в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу

ТАСС: стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов

Устроившим стрельбу у ресторана в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина задержан. Ранее 37-летний спортсмен уже совершал правонарушения. В частности, в 2020 году он, будучи нетрезвым, избил боксера Бассира Мирсиябова, тот попал в больницу в тяжелом состоянии.

В 2021 году Иванова привлекали к административной ответственности за проезд в общественном транспорте без перчаток в период самоизоляции во время пандемии коронавируса. Контролер оштрафовал его на пять тысяч рублей, однако боксер обжаловал решение в Басманном суде Москвы. Судья смягчил штраф до четырех тысяч рублей.

Никита Иванов неоднократно завоевывал медали чемпионата России по боксу. В 2011 году он выиграл серебряную медаль чемпионата Европы в Турции, а в 2013 году получил титул чемпиона Европы в Минске.

Стрельба в центре Москвы произошла вечером 5 ноября в ресторане на Шлюзовой набережной. В ходе конфликта с посетителями мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического оружия. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы с различными ранениями, в том числе огнестрельными.

