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22:23, 5 ноября 2023Россия

Устроившим стрельбу в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу

ТАСС: стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов
Никита Иванов

Никита Иванов. Кадр: Anton Kabanov & WFL / YouTube

Устроившим стрельбу у ресторана в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина задержан. Ранее 37-летний спортсмен уже совершал правонарушения. В частности, в 2020 году он, будучи нетрезвым, избил боксера Бассира Мирсиябова, тот попал в больницу в тяжелом состоянии.

В 2021 году Иванова привлекали к административной ответственности за проезд в общественном транспорте без перчаток в период самоизоляции во время пандемии коронавируса. Контролер оштрафовал его на пять тысяч рублей, однако боксер обжаловал решение в Басманном суде Москвы. Судья смягчил штраф до четырех тысяч рублей.

Никита Иванов неоднократно завоевывал медали чемпионата России по боксу. В 2011 году он выиграл серебряную медаль чемпионата Европы в Турции, а в 2013 году получил титул чемпиона Европы в Минске.

Стрельба в центре Москвы произошла вечером 5 ноября в ресторане на Шлюзовой набережной. В ходе конфликта с посетителями мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического оружия. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы с различными ранениями, в том числе огнестрельными.

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      Марина Совина
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