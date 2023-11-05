В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
ТАСС: в ресторане на Шлюзовой набережной в Москве произошла стрельба
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел на Шлюзовой набережной. В ресторане один из посетителей открыл стрельбу», — заявили агентству.
Уточняется, что несколько человек пострадали в результате стрельбы, которую устроил пьяный посетитель.
В октябре в Новокузнецке задержали 57-летнего мужчину, который выстрелил из окна квартиры во двор. Сначала мужчина не откликался на стук силовиков, однако после вступил в переговоры и открыл дверь.