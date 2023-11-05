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20:09, 5 ноября 2023Россия

В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

ТАСС: в ресторане на Шлюзовой набережной в Москве произошла стрельба

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел на Шлюзовой набережной. В ресторане один из посетителей открыл стрельбу», — заявили агентству.

Уточняется, что несколько человек пострадали в результате стрельбы, которую устроил пьяный посетитель.

В октябре в Новокузнецке задержали 57-летнего мужчину, который выстрелил из окна квартиры во двор. Сначала мужчина не откликался на стук силовиков, однако после вступил в переговоры и открыл дверь.

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      Анастасия Заикина
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