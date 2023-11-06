Популярная телеведущая показала фигуру в откровенном купальнике

Британская телеведущая и модель Хлои Ферри показала фигуру в откровенном образе. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя популярная телезвезда разместила видео, на котором предстала перед поклонниками в купальнике бежевого цвета. На кадрах знаменитость выходит из бассейна с распущенными волосами, которые были уложены небрежными волнами, с нюдовым мейкапом на лице. Среди прочего она надела кольцо с крупным бриллиантом.

В описании к посту Ферри уточнила, что ролик был сделан в Лондоне.

Ранее в октябре американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. Она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.