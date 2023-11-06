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04:01, 6 ноября 2023Ценности

Популярная телеведущая показала фигуру в откровенном купальнике

Хлоя Ферри

Хлоя Ферри. Фото: Chloe Ferry

Британская телеведущая и модель Хлои Ферри показала фигуру в откровенном образе. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя популярная телезвезда разместила видео, на котором предстала перед поклонниками в купальнике бежевого цвета. На кадрах знаменитость выходит из бассейна с распущенными волосами, которые были уложены небрежными волнами, с нюдовым мейкапом на лице. Среди прочего она надела кольцо с крупным бриллиантом.

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В описании к посту Ферри уточнила, что ролик был сделан в Лондоне.

Ранее в октябре американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. Она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.

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      Карина Черных
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