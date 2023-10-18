51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в прозрачном наряде

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В рамках фотосессии 51-летняя звезда примерила наряд, состоявший из красных предметов гардероба. Так, она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.

Кроме того, знаменитость распустила волосы, накрасила губы помадой в тон одежде и подчеркнула глаза черной подводкой. При этом она показала фигуру с разных сторон.

В то же время артистка позировала в белых трусах Calle Del Mar и укороченном свитере и массивном золотистом ожерелье марки Schiaparelli. Также она предстала перед камерой в топе на голое тело с глубоким декольте и черной юбке Saint Laurent.

Известно, что автором данной съемки выступила 69-летний фотограф, модель и режиссер Эллен фон Унверт. В свою очередь, за стиль актрисы отвечала стилист и консультант по брендам Тиффани Рид.

Ранее в октябре британская супермодель Наоми Кэмпбелл также снялась в откровенном наряде бренда Louis Vuitton для ноябрьского номера корейской версии журнала Vogue. 53-летняя манекенщица предстала перед камерой в полупрозрачном боди с декором в виде металлических колец на груди, которую частично прикрывали ее распущенные волосы.