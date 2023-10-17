53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для глянца

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде бренда Louis Vuitton для ноябрьского номера корейской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глянца.

53-летняя манекенщица предстала перед камерой в полупрозрачном боди с декором в виде металлических колец на груди, которую частично прикрывали ее распущенные волосы. Кроме того, знаменитость надела головной убор, напоминающий использовавшийся римскими легионерами имперский шлем с плюмажем (украшением из перьев — прим. «Ленты.ру»).

Также модель примерила укороченный белый жакет и юбку, оформленную круглыми пластинами в виде рыбьей чешуи. Известно, что автором данных кадров выступил корейский фотограф Чо Ги Сок.

Ранее в октябре американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенном образе для журнала Rollacoaster Magazine. На размещенном фото 33-летняя манекенщица предстала в цепях и металлических бусинах, прикрывающих голое тело. При этом ее внешний вид дополнили подвески в виде крестов и сердец.