Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:44, 17 октября 2023Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для глянца

Фото: Vogue

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде бренда Louis Vuitton для ноябрьского номера корейской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глянца.

53-летняя манекенщица предстала перед камерой в полупрозрачном боди с декором в виде металлических колец на груди, которую частично прикрывали ее распущенные волосы. Кроме того, знаменитость надела головной убор, напоминающий использовавшийся римскими легионерами имперский шлем с плюмажем (украшением из перьев — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме:
«Мы все обречены» Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
«Мы все обречены»Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 сентября 2023
«Мы все обречены» Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
«Мы все обречены»Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 сентября 2023

Также модель примерила укороченный белый жакет и юбку, оформленную круглыми пластинами в виде рыбьей чешуи. Известно, что автором данных кадров выступил корейский фотограф Чо Ги Сок.

Ранее в октябре американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенном образе для журнала Rollacoaster Magazine. На размещенном фото 33-летняя манекенщица предстала в цепях и металлических бусинах, прикрывающих голое тело. При этом ее внешний вид дополнили подвески в виде крестов и сердец.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности переданных Украине ракет ATACMS

    Сексолог назвал идеальную продолжительность прелюдии

    В Газе заявили о гибели более 500 человек из-за удара Израиля по больнице

    Проработавшая несколько лет у россиянки няня украла 15 миллионов рублей

    В Минске заверили в соблюдении обязательств по контролю над оружием

    Орбан назвал необнадеживающими слова Путина об Украине

    Крупнейшая на Земле река рекордно обмелела

    В российском регионе трое незнакомцев ограбили египтянина в машине

    Россиянина задержали за совершенное в 2002 году нападение с ножом

    53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости