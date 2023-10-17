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01:22, 17 октября 2023Ценности

Джулия Фокс снялась в цепях и крестах на голое тело

Фото: @juliafox / @emmieamerica

Американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенном образе для журнала Rollacoaster Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 33-летняя манекенщица предстала перед фотографом Эмми Америки в цепях и металлических бусинах, прикрывающих голое тело. При этом ее внешний вид дополняют подвески в виде крестов и сердец.

Кроме того, визажисты сделали ей макияж глаз в нюдовых оттенках и нанесли на губы блеск. Стилисты, в свою очередь, обесцветили ее волосы и сделали «мокрую» укладку.

Ранее Джулия Фокс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда знаменитость была замечена на презентации обувного бренда Sorel в Нью-Йорке, США. Для мероприятия Фокс выбрала черный топ-бюстгальтер с широкими рукавами и облегающие штаны с вырезом в форме сердца на ягодицах.

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    Мария Винар
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