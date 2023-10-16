Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 16 октября 2023Ценности

Джулия Фокс появилась на публике в штанах с вырезом на ягодицах

Джулия Фокс

Джулия Фокс. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость была замечена на презентации обувного бренда Sorel в Нью-Йорке, США. Для мероприятия Фокс выбрала черный топ-бюстгальтер с широкими рукавами и облегающие штаны с вырезом в форме сердца на ягодицах. Свой внешний вид она дополнила черной сумкой и ботинками на массивной подошве.

Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и накрасили губы коричневой помадой. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в небольшие локоны.

Ранее Джулия Фокс появилась на публике в нижнем белье поверх брюк. Папарацци сняли манекенщицу по пути на ток-шоу Sherri.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали Зеленского нанять охрану

    Главу Еврокомиссии обвинили в «воинственном лае» о конфликте на Ближнем Востоке

    Описано будущее цен на недвижимость

    Джулия Фокс появилась на публике в штанах с вырезом на ягодицах

    Байден исключил перемирие в палестино-израильском конфликте в ближайшее время

    В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

    Байден объяснил причину помощи США Украине

    Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

    В трех областях Украины произошли взрывы

    В США рассказали о страхе украинских властей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости