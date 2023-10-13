Джулия Фокс вышла в свет в трусах поверх брюк

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась на публике в нижнем белье поверх брюк. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 33-летнюю манекенщицу по пути на ток-шоу Sherri. Для выхода в свет она выбрала белый наряд, который состоял из обнажающего плечи кроп-топа с рукавами-фонариками и укороченных мешковатых штанов с низкой посадкой.

При этом знаменитость дополнила образ трусами V-образной формы с завышенной талией, которые надела на брюки, и туфлями с ремнями и на высокой платформе. Также Фокс выбрала прозрачные длинные перчатки в качестве аксессуара и взяла с собой сумку в виде сердца.

Ранее в октябре Джулия Фокс прорекламировала свою книгу под названием «В канализацию» (Down The Drain) в откровенном виде. 33-летняя манекенщица записала видео, в котором она предстала перед камерой в оголяющем грудь бюстгальтере, держа в руках мемуары.