Джулия Фокс прорекламировала книгу в оголяющем грудь бюстгальтере

Американская модель и актриса Джулия Фокс прорекламировала свою книгу под названием «В канализацию» (Down The Drain) в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица записала видео, в котором она предстала перед камерой в оголяющем грудь бюстгальтере, держа в руках мемуары. При этом видно, что изделие украшено кружевами и бантами.

Кроме того, для съемки знаменитость сделала себе яркий макияж, нанеся на глаза серые тени, а на губы — розовую помаду с темно-фиолетовым карандашом. Вдобавок она уложила свои волосы в объемные локоны.

Ранее Джулия Фокс раскрыла детали неожиданного предложения экс-возлюбленного, рэпера Канье Уэста, которое он сделал во время их игры в UNO. Звезда рассказала, что тогда целый день играла в различные настольные игры вместе с музыкантом. Во время одной из партий он неожиданно предложил оплатить ей пластическую операцию по изменению формы груди.