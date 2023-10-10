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10:47, 10 октября 2023Ценности

Джулия Фокс прорекламировала книгу в оголяющем грудь бюстгальтере

Кадр: @juliafox

Американская модель и актриса Джулия Фокс прорекламировала свою книгу под названием «В канализацию» (Down The Drain) в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица записала видео, в котором она предстала перед камерой в оголяющем грудь бюстгальтере, держа в руках мемуары. При этом видно, что изделие украшено кружевами и бантами.

Кроме того, для съемки знаменитость сделала себе яркий макияж, нанеся на глаза серые тени, а на губы — розовую помаду с темно-фиолетовым карандашом. Вдобавок она уложила свои волосы в объемные локоны.

Ранее Джулия Фокс раскрыла детали неожиданного предложения экс-возлюбленного, рэпера Канье Уэста, которое он сделал во время их игры в UNO. Звезда рассказала, что тогда целый день играла в различные настольные игры вместе с музыкантом. Во время одной из партий он неожиданно предложил оплатить ей пластическую операцию по изменению формы груди.

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    Мария Винар
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