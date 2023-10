Канье Уэст предложил оплатить пластику груди Джулии Фокс во время игры в UNO

Американская модель и актриса Джулия Фокс раскрыла детали неожиданного предложения экс-возлюбленного, рэпера Канье Уэста, которое он сделал во время их игры в UNO. Об этом она написала в мемуарах «В канализацию» (Down The Drain), отрывок из которых публикует Page Six.

Манекенщица рассказала, что тогда целый день играла в различные настольные игры вместе с музыкантом. Во время одной из партий он неожиданно предложил оплатить ей пластическую операцию по изменению формы груди. «Я заплачу за твою пластику, если хочешь», — заявил исполнитель.

По словам Фокс, она вежливо отказала своему партнеру.

В ноябре 2022 года Фокс признавалась, что короткий роман с Уэстом плохо сказался на ее карьере. По словам модели, после них ей стали гораздо реже предлагать работу. Фокс добавила, что гордится тем, что вовремя прекратила отношения с музыкантом.

О романе знаменитостей стало известно в январе 2022 года, когда папарацци сфотографировали их во время ужина. Однако роман продлился недолго: уже в феврале они объявили о расставании. В официальном заявлении Фокс сообщила, что разрыв был мирным.