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16:28, 9 ноября 2022Культура

Джулия Фокс рассказала о негативном влиянии Канье Уэста на ее карьеру

Актриса и модель Джулия Фокс заявила, что роман с Канье Уэстом плохо повлиял на ее карьеру

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Актриса и модель Джулия Фокс заявила, что короткий роман с рэпером Канье Уэстом плохо повлиял на ее карьеру. Она рассказала о негативном влиянии этих отношений в подкасте High Low with EmRata.

«После серьезных отношений я определенно заметила изменения в актерстве, и не в лучшую сторону. Как ни странно, я не получаю столько же предложений, как и раньше. У достижения такого уровня известности было много странных недостатков», — отметила Фокс.

Она добавила, что гордится тем, что вовремя прекратила отношения с музыкантом. По словам Фокс, у него в настоящее время много работы. Их роман продлился примерно шесть недель.

2 января этого года Фокс и Уэста заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина. Позднее актриса подтвердила роман с рэпером. Тогда Фокс заявила, что живет настоящим, поэтому у нее нет ожиданий от отношения с музыкантом. По словам артистки, ей нравится, что любая идея Уэста может стать реальностью, поскольку он привык воплощать свои мечты в жизнь.

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Евгений Шульгин
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