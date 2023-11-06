Ирландия отменит льготы для украинских беженцев

Премьер Ирландии Варадкар анонсировал отмену льгот для украинских беженцев

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство до конца года намерено принять ряд мер, отменяющих льготы на бесплатное проживание для украинских беженцев, сообщает издание Irish Times.

«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», — отметил политик.

По его словам, в данном вопросе республика должна опираться на опыт других стран, которые не предоставляют украинцам право на бессрочное бесплатное проживание. Также отмечается, что власти собираются пересмотреть вопрос с пособиями для беженцев, чтобы они работали, а не просто получали выплаты от государства.

Ранее медицинский социолог, беженка Ирина Мажак призвала проживающих в Ирландии украинских мигрантов как можно скорее слезть с пособий, интегрироваться в общество и найти работу.