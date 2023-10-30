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06:34, 30 октября 2023Мир

В Ирландии украинцев призвали слезть с пособий и искать работу

Беженка Мажак призвала украинцев в Ирландии найти работу и не жить на пособия

Фото: Unsplash

Украинским мигрантам в Ирландии стоит как можно скорее слезть с пособий, интегрироваться в общество и найти работу. К этому призвала медицинский социолог, беженка Ирина Мажак в беседе с Irish Times.

Мажак переехала из Украины в Ирландию в 2023 году. Она считает, что государство могло бы перенаправить средства, выделяемые на пособия украинцам, чтобы использовать их для защиты более уязвимых категорий населения.

В материале приводится мнение, что жизнь на пособия должна быть доступна женщинам с маленькими детьми и другим нуждающимся, однако взрослых трудоспособных беженцев необходимо настойчиво поощрять искать работу, чтобы они могли принести пользу стране, в которой находятся.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам в Ирландии разослали фейковые письма об экстрадиции для обязательной службы в Вооруженных силах страны (ВСУ). Поддельные уведомления пришли от лица министерства юстиции Ирландии.

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      Александра Синицына
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