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14:11, 6 ноября 2023Россия

Россия ударила по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: уничтожены места хранения безэкипажных катеров ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Российская армия уничтожила места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны.

По данным военного ведомства, удар был нанесен оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России. Поражены также живая сила и военная техника в 117 районах.

Минобороны сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8669 БПЛА, свыше 400 ЗРК, более 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины расследует гибель 20 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ после российского ракетного удара.

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      Варвара Кошечкина
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