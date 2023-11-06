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02:31, 6 ноября 2023Мир

В секторе Газа призвали развернуть полевые госпиталя

WAFA: Минздрав Палестины призвал развернуть полевые госпиталя в секторе Газа

Фото: Reuters

В секторе Газа необходимо развернуть полевые госпиталя на фоне роста числа пострадавших из-за продолжающихся израильских ударов по анклаву. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле, пишет палестинское информационное агентство WAFA.

По ее словам, ситуация в сфере здравоохранения на этой территории является катастрофической. Она уточнила, что госпиталя призваны помочь справиться со значительным числом раненых в секторе Газа. Министр потребовала от международного сообщества и гуманитарных организаций вмешаться в ситуацию, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом и разрешить ввоз медицинской, топливной помощи в сектор Газа.

Ранее стало известно, что единственный онкоцентр в секторе Газа прекратит работу. Все онкологические пациенты останутся без услуг.

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      Марина Совина
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