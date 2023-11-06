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18:40, 6 ноября 2023Культура

Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский язык

Кадр: @dropbled

Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный заявил, что его бесит польский язык. Он также посоветовал полякам в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выучить русский язык.

«Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом [дурацком] языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — заявил Бледный.

Затем музыкант продублировал свое заявление на польском языке с помощью переводчика на базе искусственного интеллекта.

В июле певец Александр Серов высказал возмущение и осадил встретивших его на железнодорожном вокзале в Витебске белорусов, решив, что они поприветствовали его на украинском языке. Оказалось, артист перепутал украинскую и белорусскую речь.

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