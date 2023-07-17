Российский певец перепутал языки и осадил белорусов за «украинскую» речь

Певец Александр Серов перепутал языки и возмутился «украинской» речью в Белоруссии

Певец Александр Серов высказал возмущение и осадил встретивших его на железнодорожном вокзале в Витебске белорусов, решив, что они поприветствовали его на украинском языке. Оказалось, артист перепутал украинскую и белорусскую речь, сообщил MK.RU.

Артист прибыл в страну, чтобы принять участие в фестивале «Славянский базар», местные жители поздоровались с ним на родном языке. Поняв, что Серов принял их речь за украинский язык, люди попытались разрешить недопонимание на русском.

Получив объяснение, Александр Серов смутился и поспешил ретироваться. Уточняется, что в день прибытия российский исполнитель с самого начала был в плохом расположении духа, отгораживался от камер и не хотел отвечать на вопросы.

Ранее артиста Филиппа Киркорова обвинили в богохульстве из-за наряда. Фанаты сочли кощунством, что на его одежде были изображены иконы Девы Марии.