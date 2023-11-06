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21:37, 6 ноября 2023Мир

США заявили о намерении уговаривать Израиль сделать гумпаузу в секторе Газа

Белый дом: США продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в секторе Газа

Фото: Reuters

Соединенные Штаты продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в секторе Газа, несмотря на полученный отказ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам Кирби, американские власти полагают, что «эти беседы стоит вести». «Мы будем их продолжать с нашими израильскими партнерами, поскольку мы все еще верим в ценность временных гуманитарных пауз, локализованных под решение конкретных задач», — сказал он.

Также Кирби добавил, что в настоящее время процесс переговоров находится в начальной стадии и напомнил, что израильтяне изначально были даже против доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа.

26 октября администрация президента США призвала к гуманитарной паузе в военной кампании Израиля в секторе Газа. Сообщается, что США поддерживают идею приостановки израильского наступления, чтобы помочь тем, кто пытается безопасно покинуть зону конфликта и оказать гуманитарную поддержу Газе.

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      Екатерина Подвигина
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