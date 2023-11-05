Байден высказался о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в Газе

Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в Газе

Президент США Джо Байден утвердительно ответил о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Да», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Отмечается, что Байден сопроводил свой ответ жестом, показав большой палец вверх.

Ранее администрация президента США призвала к гуманитарной паузе в военной кампании Израиля в секторе Газа. Сообщается, что США поддерживают идею приостановки израильского наступления, чтобы помочь тем, кто пытается безопасно покинуть зону конфликта и оказать гуманитарную поддержу Газе.